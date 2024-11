SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell‘amministrazione comunale, un importante evento a San Benedetto: la conferenza “La Forza delle donne”.

Mercoledì 27 novembre, alle ore 18, all’Auditorium Tebaldini, Simona Cardinaletti presenterà il libro “Il sesso debole. Debolezza femminile e violenza contro le donne”. Interverranno Lia Sebastiani, assessore alle Pari Opportunità del comune di San Benedetto, l’avvocato Clarice Carassi, Presidente di Trama di terre Onlus e componente CPO Ordine Avvocati di Bologna e la dottoressa Laura Gaspari, referente Centro Anti Violenza “Donna con te”. L’incontro si concluderà con un momento musicale e danzante a cura di Nancy Fazzini e Ilenia Molini. Modererà Angela Speca.



L’originalità del libro sta nel modo in cui viene affrontato il tema centrale. Lavorando con le vittime di violenza, l’autrice ha compreso che anche chi, come lei, non ha subito direttamente dei soprusi è in qualche modo, in quanto donna, “ingabbiata” da alcune “regole” non scritte e profondamente interiorizzate, di cui nemmeno ci si accorge più, perché sono il risultato di millenni di storia, in cui la donna ha sempre subito i dettami della società, della famiglia, del marito. La differenza tra chi aiuta e chi viene aiutato, a volte, risiede solo nell’aver avuto la fortuna di non aver incontrato uomini violenti. È, infatti, la prospettiva da cui si guarda che fa la differenza.

Simona Cardinaletti è nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Laureata in Psicologia all’Università degli Studi di Padova, ha conseguito una specializzazione in Criminologia Clinica e una in Psicoterapia Relazionale e Sistemica. Ha cominciato la sua carriera professionale lavorando in un Centro Diurno per tossicodipendenti a Chiaravalle, ha poi lavorato alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, centro di riabilitazione e cura per pluriminorati psicosensoriali, nel carcere di Montacuto e in quello di Barcaglione come esperta psicologa. Oggi è responsabile della Casa Rifugio Zefiro per donne vittime di violenza con o senza figli minori, aperta nel 2000 ed è membro del Forum Regionale a contrasto della violenza di genere e delle molestie, della Rete Provinciale, coordinata dalla Prefettura di Ancona, e della Rete Locale, coordinata dal comune di Ancona. Svolge anche attività di supervisione di diverse cooperative e associazioni che gestiscono centri antiviolenza, è formatrice sui temi della disabilità, delle dinamiche familiari, della violenza alle donne e dell’affido e lavora privatamente come psicoterapeuta.