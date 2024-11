Campo Ciarrocchi, Capriotti: “Il presidente Massi ha rivisto il progetto iniziale”

SAN BENEDETTO – Il tema del campo sportivo “Ciarrocchi”, approda in Consiglio comunale.

Bagalini: “Numerose sono ormai le lamentele sulla tribuna inagibile, che causano problemi e disagi alla stagione sportiva già iniziata. Chiediamo se l’amministrazione ha un piano progettuale avviato per evitare questo danno di immagine”. Parola al vicesindaco Capriotti che spiega: “L’inagibilità della struttura è un problema che è emerso nel 2022 quando il commissario ha limitato l’ingresso al campo sportivo, ma che esiste da sempre, già dal 2005 quando è stato dato in concessione al Porto d’Ascoli. La società sportiva ha realizzato lavori importanti sulla struttura, in alcuni casi è intervenuto il comune con dei finanziamenti, in altri casi è stata prolungata la concessione. In passato non ci si è fatto mai tanto caso, ma oggi emerge questa necessità per cui ci siamo incontrati con l’attuale gestione, che ora è l’Us Samb, e abbiamo illustrato la situazione: siamo già d’accordo col presidente Massi che faremo un riepilogo di tutti i lavori che sono stati fatti negli anni nella struttura e certificarli, come ad esempio la palestra e gli spogliatoi, l’impegno che si è preso Vittorio Massi è di fornirci tutti i documenti così poi da valutarne l’agibilità. La Samb ha rivisto anche il progetto iniziale su cui gli uffici sono intervenuti, ci auguriamo che il tutto vada a buon fine”. “Il problema è un altro – replica Bagalini dai banchi dell’opposizione – le parole non bastano più. Il problema è serio, non solo per le società sportive ma anche per il settore giovanile, che coinvolge famiglie e bambini, oltre alle partite di Promozione ed Eccellenza. Il vostro obiettivo è di promuovere lo sport anche perchè il sindaco sa bene cosa significa tenere in piedi una società dilettantistica”.