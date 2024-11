SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto nell’ambito della XVIII edizione della rassegna “Racconti in Musica“, a cura di Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con l’associazione “Artemusica-Compositrici per le Marche“.

Domenica 24 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini, andrà in scena “Fiabe, leggende e storie bizzarre“, un recital con testi tratti dalla raccolta “Uova di cavalla” (edizione Zefiro Books) di Antonio De Signoribus. La voce recitante sarà quella di Stefano De Bernardin, accompagnato da Maria Margherita Paci al violoncello e da Federica Tomassini all’arpa, che interpreteranno alcune fiabe, leggende e storie tratte dal libro di De Signoribus e musicate dalle sette compositrici Paola Ciarlantini, Barbara Polacchi, Roberta Silvestrini, Stefania Spadini, Sara Torquati, Loredana Totò, Francesca Virgili.

Le fiabe di Antonio De Signoribus, filosofo, scrittore, studioso e insegnante di letteratura fiabistica internazionale, sono un viaggio attraverso la cultura popolare delle aree rurali del centro Italia, una rappresentazione di ciò che ci è stato tramandato oralmente dalla cultura popolare riguardo a credenze, paure, sortilegi, incantamento e stupore. Il libro, che raccoglie 65 racconti, si è aggiudicato il prestigioso titolo nazionale Marchio Microeditoria di qualità e offre un ampio repertorio di personaggi, situazioni e storie i cui protagonisti sono uomini, donne, animali, streghe, giganti, spiriti e tutte quelle creature che subiscono la magia o che riescono a interpretarla in situazioni a volte drammatiche, a volte addirittura comiche, disegnando un mondo che si presenta ai nostri occhi come l’anti-immagine della realtà oscura e minacciosa del nostro tempo e divenendo, così, magiche e terapeutiche.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: 380 5921393; info@gmipetrini.it