SAN BENEDETTO – Nella giornata di giovedì 21 novembre, l’Amministrazione comunale ha celebrato, come da tradizione, la “Festa dell’albero”. Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Antonio Capriotti si è recato insieme ad alcuni funzionari del Comune negli istituti scolastici cittadini per portare in dono alle scuole una pianta di alloro, albero prescelto per la celebrazione di quest’anno.

La ricorrenza, che per tradizione San Benedetto si celebra insieme ai giovani alunni delle scuole del territorio, è stata istituita con la legge n. 10 del 2011 come celebrazione osservata a livello nazionale e ha l’obiettivo di promuovere le politiche in favore della tutela dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, come la riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Le iniziative che ogni anno il Comune realizza in occasione della Festa dell’Albero fanno parte delle attività del programma “Eco schools”, promosso dalla Foundation for Environmental Education – FEE, e contribuiscono ogni anno all’ottenimento della Bandiera Verde Eco Schools da parte di San Benedetto, riconoscimento che a sua volta influisce sul punteggio per l’assegnazione della Bandiera Blu sempre a opera della FEE.

“Ogni anno i nostri giovani cittadini – ha il vicesindaco Antonio Capriotti – sono in prima linea per imparare come prendersi cura dell’ambiente e del nostro territorio. A nostra volta, noi adulti impariamo da loro a vivere con entusiasmo queste ricorrenze, che ci danno speranza nel futuro dei nostri figli. La natura che oggi noi proteggiamo, ogni albero che piantiamo e ogni aiuola che curiamo è un potenziale dono per i cittadini di domani, che godranno di una città migliore, dall’aria più respirabile e ornata di verde come nei disegni dei bambini. Un po’ come quando si pianta un albero, con queste iniziative affidiamo ai nostri giovani il seme della speranza per un futuro migliore in cui la nostra comunità vivrà in perfetta armonia ed equilibrio con il suo territorio”.