CUPRA MARITTIMA – In occasione della giornata che celebra i nostri amici alberi, la Scuola Primaria di Cupra Marittima ha voluto dare, come ogni anno, il proprio contributo attraverso la partecipazione attiva di tutti i bambini a un momento di festa ma anche di profonda riflessione sulle tematiche ambientali oggi più che mai attenzionate da parte delle Istituzioni.

Ecco allora che, alla presenza del sindaco Alessio Piersimoni e degli assessori Eleonora Sacchini e Lucio Spina, i bambini hanno allietato con canti, poesie, disegni e striscioni il momento della piantumazione di un albero nel giardino della scuola. Non sono mancati i richiami al Progetto Eco-School di cui questa giornata entra di diritto a far parte.

Non solo la Primaria, ma anche la scuola dell’Infanzia e la Secondaria di primo grado hanno aderito al circuito Eco-schools, un programma di educazione ambientale che, partendo dalla scuola, si estende a tutta la comunità. Già lo scorso anno le scuole avevano aderito al progetto di sensibilizzazione Cupra per l’ambiente attraverso la sottoscrizione del disciplinare Istituti scolastici, impegnandosi a rispettare una serie di buone pratiche, a partire dall’uso di contenitori per la raccolta differenziata in ciascuna classe o su ogni corridoio, fino alla scelta di articoli per ufficio sostenibili, come la cancelleria ricaricabile o riutilizzabile, i prodotti riciclati o riciclabili, gli asciugamani di stoffa o gli asciugatori elettrici nei bagni.

L’indagine ambientale e le interviste svolte hanno dimostrato che anche i bambini dell’Infanzia conoscono tante buone pratiche, a partire dall’importanza dell’uso responsabile dell’acqua, dell’energia, delle aree verdi della scuola, e sanno disegnare piante, fiori e animali, così come un oggetto che può essere riciclato (di norma, la carta o la plastica). Gli studenti, grandi e piccoli, vengono a scuola per la maggior parte in pullman o a piedi, usano la borraccia, differenziano e riducono i rifiuti, a partire dal riuso della carta, e spesso portano merende preparate a casa o frutta.

La mensa scolastica somministra tutti prodotti biologici. La scuola partecipa inoltre al progetto PAPPA FISH-mangia bene, cresci sano come un pesce, che prevede l’introduzione del pesce adriatico a mensa insieme ad un percorso didattico integrato.

Grazie alle sollecitazioni dei ragazzi, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far sistemare il giardino, una parte del quale, in occasione di alcuni laboratori realizzati a scuola, è diventato un vero e proprio orto, piantato dagli studenti.

Ancora una volta ringraziamo tutti per questo grande impegno verso l’ambiente, l’Amministrazione comunale, i docenti, gli operatori comunali e i genitori, ma soprattutto i nostri fantastici bambini.