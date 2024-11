SAN BENEDETTO – Tutto pronto per la 3a edizione de “La Tana del Coniglio”, uno spettacolo di varietà vintage in chiave moderna con burlesque, boylesque, musica, fashion show, ballo e premi che giunge alla sua 3° edizione, dopo i due sold out consecutivi (per approfondire QUI).

Presentano lo show Sandro Avigliano e Miss Lucy, in programma anche un estrazione a premi. A fine spettacolo presso il Caffè Sambit si terrà l’after show.

L’evento è organizzato dall’ Associazione Sul Filo Di Un Sogno con la direzione artistica di Veruska Puff e il patrocinio del Comune di San Benedetto, l’ingresso è gratuito con oblazione volontaria. Tutto il ricavato sarà devoluto a: AmiConiglio, La Voce dei Conigli, Pit Stop Bunny e l’ Amico Fedele: tutte associazioni che si occupano del recupero e dell’adozione di conigli, cani e gatti.

Per i biglietti: info e prenotazioni al 3480384722

Biglietterie: Edicola Falcioni Mirko

Viale Secondo Moretti, San Benedetto del Tronto (accanto all’Ottica Talamonti)

L’Asola Sartoria

Via Alessandro Manzoni n.42, Grottammare

(biglietti disponibili dal 6 al 20 Novembre)

Botteghino teatro: biglietti disponibili solo il 23 Novembre dalle ore 19:30 alle ore 20:45