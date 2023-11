SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ironia, fascino e atmosfera vintage. Il mix vincente che ha convinto il folto pubblico, proveniente da tutta Italia, del Teatro Concordia di San Benedetto in occasione dello show “La Tana del Coniglio”, organizzato dalla performer internazionale di Burlesque Veruska Puff, in sinergia con l’associazione “Sul Filo di un Sogno” di Rosella Iobbi e patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto.

Il nobile scopo della serata è la difesa e la salvaguardia dei conigli. L’incasso dei biglietti, infatti, sarà devoluto alle associazioni a difesa dei conigli ‘Amiconiglio’, ‘La Voce dei Conigli’, ‘Mondo Carota’ e ‘Pit Stop Bunny’.

Ad aprire lo spettacolo, infatti, accanto ai conduttori Riccardo Mancini del simpatico duo “Il Narrante” e Daniela Dizzy Dishes, la fondatrice e direttrice de “La Voce dei Conigli”, Cinzia Sona e la volontaria Sara, le quali hanno ricordato: “Il coniglio è il terzo animale da compagnia dopo cane e gatto. C’è ancora molta disinformazione sulla loro salvaguardia. Anche i conigli, come gli altri animali domestici, vengono abbandonati. Prima di prenderne uno, riflettete sul fatto che è un impegno”.

Dopo i saluti di Rosella Iobbi, Presidentessa dell’associazione “Sul Filo di un Sogno”, proprietaria del Museo delle Barbie di Ripatransone nonché collezionista con oltre 2 mila esemplari della famosa bambola della Mattel, si è aperto il sipario per la prima performance.

Un palcoscenico inondato da un denso fumo rosa e una pioggia di palloncini a tema Barbie ha dato il via al numero burlesque della padrona di casa Veruska Puff, che ha interpretato in maniera ironica e sensuale la prima Barbie Ponytail del 1959.

A seguire piume di pavone e lingerie blu scintillante per la seconda scena ad opera di CrazyCat, che ha portato in scena “Vanità”, un numero sull’importanza imprescindibile dell’amore verso se stessi.

Una breve pausa divertente con l’altra metà del duo “Il Narrante”, Gianmarco Scacchia e le simpatiche mascotte, Puffy e Lapinu per l’estrazione dei biglietti della lotteria e la consegna ai fortunati estratti dei premi messi in palio dalle attività locali “Mani in Pasta”, “Le Meraviglie del Mare”, “Oleificio Silvestri Rosina”, “Roberto Straccia”e “Tenute del Borgo”.

L’atmosfera divertente ha continuato a permeare il teatro con la performance dell’artista retrò Damiano Massaccesi dal titolo “Savoir Faire”, un maldestro gioco di corteggiamento arricchito da numeri di giocoleria ed equilibrio. Gran finale, la camminata in bilico su delle bottiglie di vino che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso.

Con “Il Duca del Burlesque” Azzurro Fumo, il teatro è stato riportato su un mood seducente. Con indosso uno smoking e in mano un mazzo di rose rosse, l’artista ha portato in scena una performance ironicamente romantica.

L’apice della seduzione e dell’eleganza è stato raggiunto quando a tornare sul palco è stata la padrona di casa, Veruska Puff con “To You”, un omaggio al pubblico che negli anni l’ha applaudita e apprezzata per i suoi spettacoli. Predominate il colore dorato e uno tripudio di piume, frange e cristalli. Uno scintillio che ha catturato e conquistato un pubblico entusiasta.

Infine, il coinvolgente ritmo della band “Le Miss Fever e gli Swing Rum” ha accompagnato la platea in un viaggio musicale vintage tra i grandi successi di un passato che, dalle parole conosciutissime delle canzoni proposte, sembra ancora presente.

Dopo i saluti finali, un selfie di gruppo con artisti e pubblico ha sancito la fine di un ricco varietà che, oltre a rendere piacevole e divertente un sabato sera di metà novembre, ha salvato la vita a qualche simpatico amico a quattro zampe.