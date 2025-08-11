ALBA ADRIATICA – Alba Adriatica ha confermato il suo ruolo di protagonista dell’estate con il successo del 19° Loris Gala della Moda che si è svolto il 10 agosto in Piazza Quasimodo. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e fashion del territorio, che ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, offrendo una serata all’insegna di moda, musica, danza e arte.

A condurre la serata, con professionalità e carisma, è stata Antonella Ciocca che ha accompagnato il pubblico attraverso performance, musica dal vivo e momenti di grande suggestione, creando un’atmosfera armoniosa e coinvolgente, tra gli ospiti di rilievo attrici come Nadia Rinaldi ed Emanuela Tittocchia. Il Gala ha anche anticipato l’iniziativa “Libri in Villa”, presentando in anteprima il nuovo libro della scrittrice Claudia Calvarese. Presenti anche artisti di rilievo internazionale come il soprano Consuelo Gilardoni, la performer Veruska Puff e il coreografo Roberto Calderini.

Le sfilate di moda hanno dato spazio anche ai giovani talenti: gli studenti dell’Istituto Moda Burgo di Pescara hanno presentato le loro creazioni, offrendo uno sguardo fresco e innovativo sul futuro della moda. Non sono mancati gli spazi dedicati alle collezioni moda junior di Baby Blu di Alba Adriatica, agli abiti da cerimonia di Nessie Boutique, ai raffinati abiti da sposa firmati Loris Danesi e alle ultime tendenze eyewear proposte da Alba Vision.