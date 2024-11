SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 18 novembre, sono stati in visita al Museo del Mare di San Benedetto gli studenti del corso integrato di “Risorse biologiche”, che fa parte del nuovo percorso universitario triennale in “Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche (MA.R.I.)”, che è stato attivato a partire da quest’anno nella sede dell’Università Politecnica delle Marche di San Benedetto.

Accompagnati dalla professoressa Fanelli e dal professor Cerrano, gli studenti, insieme ai colleghi del corso di “Biologia della Pesca” della laurea magistrale in biologia marina, hanno potuto approfondire le loro conoscenze sia sulle specie presenti nei nostri mari, attraverso la visita della collezione del museo ittico, sia sulla storia e sulle modalità di pesca nell’Adriatico, grazie alla raccolta di foto, video, reperti e oggetti della vita quotidiana dei pescatori di San Benedetto allestita nel museo della Civiltà marinara.

Gli studenti sono stati ospiti del comune di San Benedetto, che per la sua storia strettamente legata al mare e alla pesca, è stato scelto come sede naturale del corso da poco istituito, che vuole formare manager delle aziende e delle risorse ittiche, fornendo una preparazione innovativa, multidisciplinare e funzionale allo sviluppo di conoscenze e competenze per la gestione sostenibile di aziende e istituzioni della filiera della pesca e dell’acquacultura, ossia dei vari settori legati alla produzione, distribuzione, trasformazione, vendita e utilizzo dei prodotti ittici.