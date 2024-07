ASCOLI PICENO – Il bilancio dei controlli della polizia stradale da parte degli agenti, sotto la direzione della Comandante Patrizia Celani:

– 2 patenti ritirate in occasione incidenti causati per guida in stato di ebrezza. Nel primo caso un conducente si poneva alla guida di autoveicolo con un tasso alcolemico tre volte superiore al minimo consentito e risultato in possesso di patente priva di punti; in un secondo caso un automobilista è stato sorpreso con un tasso alcolemico addirittura cinque volte sopra il limite di legge;

– ammontano a 2 i sinistri stradali con fuga dei rispettivi conducenti, tutti prontamente rintracciati dalla polizia locale a seguito di specifica indagine e acquisizione immagini dai sistemi di videosorveglianza;

– un uomo è stato fermato alla giuda di veicolo con patente revocata; mentre un secondo automobilista è stato sorpreso a circolare con patente sospesa per illeciti relativi al Testo Unico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

In totale ammontano a 5 le patenti ritirate soltanto nell’ultima settimana di cui 2 ritiri sono finalizzati alla revoca.