SAN BENEDETTO DEL TRONTO-È in partenza “Piceno Classica”, una serie di masterclass di musica classica con docenti e allievi provenienti da tutta Italia che si terrà in diversi luoghi di San Benedetto. L’edizione 2024 è un’idea del maestro Luca Magni ed è organizzata dall’associazione “Armonie in Villa” di Pistoia e dal maestro Lito Fontana, con il patrocinio del comune di San Benedetto e la collaborazione dell’Istituto Musicale “Antonio Vivaldi”.

Il concerto serale di apertura si svolgerà mercoledì 3 luglio all’osteria “Pane e Vino” di Pietro Lilla per poi proseguire alla Sala della Poesia di Palazzo Piacentini al Paese Alto giovedì 4 luglio alle ore 17, 30 con il maestro Gianluca Tassinari, che terrà un saggio di oboe, sabato 6 luglio alle ore 21,30 con un saggio di tromba del maestro Marco Braito e domenica 7 luglio alle ore 19 con il saggio di violino del maestro Teresa Di Sanio. I concerti saranno in ricordo di Daniela Tremaroli, violoncellista e storico direttore dell’istituto Vivaldi, che aveva sempre promosso e sostenuto questa manifestazione.

«Trovo che questa iniziativa sia molto importante per la nostra città, in quanto regala diverse occasioni culturali a chi, cittadini e turisti, abbia voglia di trascorrere del tempo libero ascoltando della buona musica. Secondo me è un’iniziativa che dovrebbe durare per tutto l’anno, magari con la collaborazione delle attività commerciali del centro, nelle quali si fonderebbero ottimamente musica classica, commercio ed enogastronomia – ha commentato il ristoratore Pietro Lilla.

L’ingresso è gratuito.

Ecco il programma completo dei concerti dei vari maestri disponibile anche all’indirizzo https://turismo.comunesbt.it/en/event/festival-piceno-classica-2024/.