Un evento speciale al Palariviera di San Benedetto, dove si sono esibiti più di un centinaio di ballerine e ballerini – a tratti anche alcuni dei loro genitori – di ogni età e in ogni genere di danza: classica, moderna, hip hop, heels e molte altre. Il tutto incorniciato da coreografie spettacolari ed effetti speciali.

Una numerosa e calorosissima platea è giunta per accogliere la manifestazione , organizzata minuziosamente dalla scuola di danza sambenedettese “Julie Ballet” e guidata come sempre dalla maestra e coreografa Julie Spurio. Il tema di quest’anno era l’amore in tutte le sue sfaccettature; passando dall’amore puro, dall’amore per una figlia, dall’amore passionale e dall’amore drammatico, arrivando poi all’amore per le le cose più svariate, come: la vita, per il mondo, gli animali.