SAN BENEDETTO – Il 18 e 19 giugno, si è tenuta nella città portoghese di Porto l’ultima sessione dell’iniziativa “ICC-Intelligent Cities Challeng”, un progetto della Commissione europea che supporta le città nell’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e consente loro di realizzare una crescita più sostenibile e digitale.

A rappresentare la città di San Benedetto è stato l’assessore alle Politiche Europee Domenico Pellei, il direttore del Servizio Turismo del Comune Mauro Alfonsi e il consulente prof. Guido Capanna Piscè dell’Università degli Studi di Urbino, i quali hanno preso parte alla “due giorni” di seminari e incontri di formazione dedicati allo sviluppo dei “Local Green Deal”, finalizzati all’incentivazione della messa in campo di soluzioni a livello locale per accelerare la riconversione in chiave sostenibile delle economie europee.

“La partecipazione a questo evento – ha sottolineato l’assessore Domenico Pellei – è un’importante passaggio dell’adesione di San Benedetto al progetto ICC, grazie al quale abbiamo la possibilità di acquisire nuovi strumenti per strutturare in maniera più efficace l’azione dell’Ente locale nel suo percorso verso una concreta svolta “green” delle economie locali. L’incontro di Porto è stata un’occasione per condividere le esperienze che abbiamo maturato in prima persona con i progetti che abbiamo già portato a termine e, soprattutto, un’occasione per prendere spunto dall’esperienza delle altre comunità locali d’Europa e formulare nuove iniziative da proporre ai nostri cittadini. L’ottica in cui ICC si muove è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di creare una serie di buone abitudini nella comunità che ci permettano di vivere in maniera più consapevole e rispettoso il nostro rapporto con l’ambiente, preservando al contempo la capacità delle attività di produrre un guadagno”.