SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città rivierasca è ufficialmente entrata a far parte dell’edizione 2023-2024 dell’Intelligent Cities Challenge – ICC, programma di supporto della Commissione Europea che affianca e sostiene le città dell’Unione nella creazione e nell’implementazione di strategie per la conversione verde e l’innovazione digitale.

In occasione delle giornate di confronto con un lead expert indicato dalla Commissione Europea, l’amministrazione invita, Agli Enti Locali, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste e PMI del Settore Turistico, per illustrare la portata del programma e verificare insieme le iniziative fino ad ora poste in campo dall’Amministrazione, richiedere un contributo di idee e conoscere la disponibilità a collaborare.

A tal fine organizziamo lunedì 8 aprile 2024 con inizio alle 16.30, presso l’Auditorium Comunale Tebaldini di San Benedetto del Tronto, un meeting definito “Local Stakeholder Mobilitation”.

Il programma ICC ha per obiettivo quello di assistere le città nell’impiegare in maniera efficace il pieno potenziale di tecnologie all’avanguardia, potenziando la competitività economica, la resilienza sociale e la qualità della vita dei cittadini. Grazie al supporto di esperti e l’accesso a consulenze su misura per la realtà urbana destinataria, San Benedetto aprirà così la strada a nuove forme di sperimentazione che possano produrre effetti benefici per tutto il territorio e la comunità.

Si tratta della seconda edizione del programma ICC che, nel periodo 2020-2022, ha visto oltre 2 miliardi di euro destinati al finanziamento delle misure poste in essere da 136 città in tutta Europa.

San Benedetto entra a far parte del programma in veste di ente capofila, al fianco della Camera di Commercio della Regione Marche, dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e della software house FoodiesTrip con l’obiettivo di impiegare le risorse e le conoscenze fornite attraverso il programma ICC e tracciare nuove strade verso la reinvenzione in chiave sostenibile del comparto turistico locale, l’introduzione di soluzioni digitali a supporto della componente commerciale e di quella ambientale e per promuovere lo sviluppo autonomo e verde della città.

“L’Amministrazione prende molto sul serio la necessità di inseguire gli obiettivi della svolta verde a livello locale – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – Come dimostrano le numerose iniziative intraprese dal Comune in diversi settori e a diversi livelli, il nostro impegno è massimo nel cercare di non lasciare nessun percorso intentato nella costante ricerca delle migliori soluzioni innovative che permettano alla nostra città di prosperare in un quadro sostenibile attraverso tecnologie all’avanguardia e che getti le basi per un futuro in cui l’intero approccio della nostra comunità – sociale, economico e culturale – sia naturalmente improntato verso logiche di tutela e conservazione dell’ecosistema per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per muovere lo sviluppo dell’economia locale”.