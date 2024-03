SAN BENEDETTO – San Benedetto è ufficialmente entrata a far parte dell’edizione 2023-2024 dell’Intelligent Cities Challenge – ICC, programma di supporto della Commissione Europea che affianca e sostiene le città dell’Unione nella creazione e nell’implementazione di strategie per la conversione verde e l’innovazione digitale.

Il programma ICC ha per obiettivo quello di assistere le città nell’impiegare in maniera efficace il pieno potenziale di tecnologie all’avanguardia, potenziando la competitività economica, la resilienza sociale e la qualità della vita dei cittadini. Grazie al supporto di esperti e l’accesso a consulenze su misura per la realtà urbana destinataria, San Benedetto aprirà così la strada a nuove forme di sperimentazione che possano produrre effetti benefici per tutto il territorio e la comunità.

Si tratta della seconda edizione del programma ICC che, nel periodo 2020-2022, ha visto oltre 2 miliardi di euro destinati al finanziamento delle misure poste in essere da 136 città in tutta Europa.

San Benedetto entra a far parte del programma in veste di ente capofila, al fianco della Camera di Commercio della Regione Marche, dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e della software house FoodiesTrip, con l’obiettivo di impiegare le risorse e le conoscenze fornite attraverso il programma ICC e tracciare nuove strade verso la reinvenzione in chiave sostenibile del comparto turistico locale, l’introduzione di soluzioni digitali a supporto della componente commerciale e di quella ambientale e per promuovere lo sviluppo autonomo e verde della città.

Il sindaco Spazzafumo dice: “L’Amministrazione prende molto sul serio la necessità di inseguire gli obiettivi della svolta verde a livello locale. Come dimostrano le numerose iniziative intraprese dal Comune in diversi settori e a diversi livelli, il nostro impegno è massimo nel cercare di non lasciare nessun percorso intentato nella costante ricerca delle migliori soluzioni innovative che permettano alla nostra città di prosperare in un quadro sostenibile attraverso tecnologie all’avanguardia e che getti le basi per un futuro in cui l’intero approccio della nostra comunità – sociale, economico e culturale – sia naturalmente improntato verso logiche di tutela e conservazione dell’ecosistema per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per muovere lo sviluppo dell’economia locale”.