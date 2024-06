PALERMO – Premiato il cortometraggio “Giardino cielo terra” di Paolo Consorti al Borgo Film Fest Premio Frank Capra a Bisacquino, Palermo. L’opera, ambientata nel Borgo Storico Seghetti Panichi di Castel di Lama, fa parte del progetto “6 Dimore in cerca d’Autore” di Marche Film Commission, ideato da Anna Olivucci e prodotto da Piceni Art For Job di Sandro Angelini, con produzione esecutiva a cura di Yuk Film di Damiano Giacomelli e distribuzione a cura di Cattive Distribuzioni. Presenti alla proiezione lo stesso regista, con Anna Olivucci, Sofia Cecchetti e il direttore di Sicilia Film Commission Nicola Tarantino.

“Sono un pittore paesaggista – sottolinea Paolo Consorti – e in quanto tale, ho accolto l’invito a creare un’opera filmica in una dimora storica, come un vero invito a nozze. Conoscevo molto bene la dimora Seghetti Panichi e i nobili proprietari che ci vivono da generazioni, ed ero particolarmente innamorato del loro prestigioso giardino disegnato dal botanico tedesco Ludwig Winter a fine Ottocento. Quale migliore occasione per inventarsi una ‘chiacchierata’ immaginaria proprio con lui? Ho pensato ad un protagonista al femminile; una sognatrice sposata con un ex scrittore che ha cessato di sognare, perché assorbito da un lavoro banale a servizio di una società altrettanto banale. Ecco che un giardino può diventare un luogo magico dove le persone possono ritrovarsi, riscoprirsi e riamarsi. La camera segue l’immaginazione della protagonista che incontra, perde e rincontra il suo ottocentesco fantasma botanico, fino ad arrivare a ballare con lui sulle note di un valzer senza tempo. Questo estremo desiderio della bellezza porterà il marito ad unirsi alla follia di un ballo immaginario, diventato ancora più folle perché seguito dall’intera distratta comitiva”.

Il cortometraggio, scritto da Consorti e Emanuele Mochi, è interpretato da Rebecca Liberati, Cristiano Caldironi, Andrea Caimmi, Cecilia Menghini, Roberto Rossetti e Alessia Raccichini.