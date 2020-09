Durante l’evento sono stati presentati i collaboratori del film tra i quali David Tart, direttore di animazione e animatore in studi come Pixar, Disney e Sony. La serata si è conclusa con un intervento del Maestro Giuseppe Verdecchia compositore delle musiche del cortometraggio di Giacomo Mora

CUPRA MARITTIMA – Sold out per la serata di presentazione e crowdfunding dello short film di animazione “Breath”.

Domenica 30 agosto alle ore 21 presso l’Anfiteatro di Cupra Marittima si è tenuta la prima presentazione del film animato diretto da Giacomo Mora, ambientato a Cupra Marittima. Si tratta di un progetto ideato da un giovane artista che da diversi anni gira il mondo lavorando come animatore nella produzione di film d’animazione.

Durante la serata il giovane Mora, oltre ad aver raccontato la sua personale esperienza in film come Sing, Cattivissimo me 3, Venom ed altri, ha spiegato come nascono questi film, il processo creativo che si innesca quando si decide di produrre un film, o un cortometraggio come in questo caso.

L’idea nasce ispirata dalla vera storia di un compaesani malato di cuore dalla nascita, scomparso a causa di essa, che decide di affrontare ad ogni costo il suo destino e combattere la sua paura più grande con l’arma più potente che possiede, la sua immaginazione, per dare senso alla vita. L’unione di questa esperienza personale e la professione che Giacomo Mora ha intrapreso, hanno fatto sì che nascesse l’idea di Breath.

Il cortometraggio è solo agli inizi, ha spiegato Mora, con la spalla di Salvo Lo Presti che ha moderato la serata. La pre-produzione è infatti la fase più intensa del film perche gli artisti hanno libertà di esprimersi al massimo per gettare solide basi su cui creare un buon prodotto.

Durante la serata oltre ad aver intrapreso una piacevole panoramica su questo mondo, sono stati presentati i collaboratori del film tra i quali spicca quello di David Tart, direttore di animazione e animatore in studi come Pixar, Disney e Sony.

La serata si è conclusa con un intervento del Maestro Giuseppe Verdecchia compositore delle musiche del cortometraggio “Breath”, con la collaborazione dell’ MR Studio di Luigi Bruti, sottolineando l’importanza del linguaggio non parlato all’interno dei film.

Si ricorda che la raccolta fondi per lo sviluppo di questo progetto resta aperta al codice iban IT42I3608105138203220803245 intestato a Giacomo Mora.

