Di Fulvia De Santis

SAN BENEDETTO – Si è svolta la cerimonia di consegna di cinque targhe “Se prendi il mio posto, prenditi anche la mia disabilità”, iniziativa, quest’ultima, portata avanti dall’Associazione Lions Club di San Benedetto e che ha lo scopo di disincentivare gli automobilisti all’uso improprio dei parcheggi riservati alle persone con disabilità.

La cerimonia si è compiuta in presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune sambenedettese, Andrea Sanguigni, del Presidente dell’Associazione XMano Odv Toni Ciabattoni e di numerosi associati.

“Si conclude oggi un percorso iniziato ben tre anni fa – ricorda la Presidente del Lions Club di San Benedetto, Laura Cennini – con l’installazione della prima, simbolica targa nei pressi della sede comunale storica di Corso Mazzini. Ringrazio la referente del service, Maria Pia Silla, il Comando della Polizia Municipale, il Comune di San Benedetto per averci dato sostegno e assistenza e gli amici della Odv XMano. Si tratta di una questione di senso civico, per noi fondamentale. I parcheggi per disabili sono posizionati in zone strategiche e per chi ha il diritto di trovarli liberi, vederli occupati in maniera illegittima diventa un problema, spesso significa dover rinunciare a fare qualcosa d’importante per l’impossibilità di parcheggiare.

Il nostro service, che i Lions svolgono a livello internazionale, fa appello al senso civico dei sambenedettesi e di chi lavora nella nostra città o la sceglie come meta turistica”.

Il progetto è stato finanziato interamente dall’associazione Lions Club di San Benedetto, senza aggravi di costi per l’Amministrazione comunale.