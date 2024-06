SAN BENEDETTO – Si è svolta, a Palazzo Bice Piacentini, la cerimonia di premiazione del concorso “Un Poster per la Pace”, organizzato dal Lions Club di San Benedetto e al quale, quest’anno, hanno aderito sette scuole, quindici classi, oltre 360 studenti per un totale di 330 disegni selezionati dalla giuria, composta da membri del Club e persone autorevoli in ambito creativo.

“Un Poster per la Pace è un concorso internazionale istituito oramai da trentadue anni dal Lions Club International – ricorda la Presidente del Lions Club di San Benedetto, Laura Cennini – vi partecipano tutti gli stati del mondo e viene promosso in tutte le scuole e associazioni per incoraggiare i giovani di 11, 12 e 13 anni ad esprimere la loro visione della pace. Il nostro Lions Club San Benedetto ha aderito a questo service internazionale sempre con grande entusiasmo, infatti siamo giunti alla 24ma edizione del concorso sul nostro territorio, riscontrando sempre grande partecipazione da parte delle scuole e dei suoi studenti. Voglio ringraziare, per la perfetta organizzazione, il responsabile locale del service, Fabio Varese”.

“Ogni anno – ha aggiunto il socio e responsabile del service Fabio Varese – il nostro club premia anche un giovane o una giovane che si è distinto per particolare bravura artistica attribuendogli il Premio Sciarra in onore del nostro socio Claudio, ormai scomparso, che si è prodigato nel tempo a far crescere questo service. Questa iniziativa è un piccolo tassello per ricordarci che dobbiamo sempre saper proteggere e custodire la pace. Quest’anno, visto il tema “Osate sognare”, crediamo fortemente che il sogno dovrebbe essere una costante a tutte le età, in tutte le professioni, per tutte le classi sociali ed essere una costante nei vari momenti della vita. Il sogno come mezzo per ambire a scenari di pace universale e fratellanza tra i popoli affinché ci sia un fluire nello spazio e nel tempo di amore e rispetto reciproco che si possa sempre autoalimentare. La guerra porta guerra, l’odio porta odio, dobbiamo coltivare l’amore affinché l’amore porti amore. Vorrei ringraziare tutti i soci che hanno contribuito all’evento e tutti coloro i quali hanno partecipato all’evento, un grazie a Carla Civardi, che ogni anno impreziosisce con le sue letture l’evento. Grazie per il contributo a Lilli Gabrielli e a Giacomo Galli e Maria Elma Grelli per essere intervenuti e aver espresso a pieno lo spirito di questo service internazionale”.

La giuria ha selezionato e premiato sette studenti per il premio “Un poster per la pace” che poi hanno concorso a livello nazionale; il vincitore del 14° premio del Lions Club San Benedetto dedicato a Claudio Sciarra e, con “ Il Premio speciale della giuria”, una studentessa perché unica persona ad aver affrontato il tema della disabilità.

Il premio Poster per la Pace è stato vinto da Chiara Catasta (2B) della Scuola secondaria di 1 grado “IC Monteprandone – Carlo Allegretti; Michela Calza (1B) della Scuola secondaria di 1 grado “ICS Cupra e Ripatransone” sede di Cupra; Jacopo Di Nicolò (2A) della Scuola secondaria di 1 grado “ICS Cupra e Ripatransone” sede di Massignano; Greta Liberati (2C) della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Nord San Benedetto del Tronto – Sacconi”; Lorenzo Filipponi (3B) della Scuola secondaria di 1 grado “Istituto Virgo Lauretana” di Grottammare; Aurora Piazza(1F) della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Centro San Benedetto del Tronto – Curzi”; Andrea Scartozzi (1E) della Scuola secondaria di 1 grado ” ICS Grottammare – G. Leopardi”;

Il Premio Speciale della Giuria è stato conferito a Gioia Ficetola (2B) della Scuola secondaria di 1 grado “IC Monteprandone – Carlo Allegretti e il Premio Sciarra ad Alessandro Cherri (2C) della Scuola secondaria di 1 grado “ISC Nord San Benedetto del Tronto – Sacconi”.