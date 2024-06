GROTTAMMARE – Nato negli anni della pandemia con la volontà di tornare all’aperto e fra la gente, oggi il Simposio, ideato e curato dal Corso di Tecniche del Marmo del Prof. Antonio De Marini, rappresenta un appuntamento imprescindibile nel segno dell’arte corale, dell’incontro e della convivialità.

La parola ‘Polena’, scelta a connotare questa esperienza per il suo significato di segno di riconoscimento, per questa quarta edizione s’identifica quale nuovo faro di apertura oltre i confini in cui l’istituzione maceratese vive la propria quotidianità. Il Simposio ‘Polena’ rappresenta pertanto un nuovo e tangibile segno di una creatività che, per essere reale, non può che intrecciarsi ad altre realtà. ‘Polena’, lo ricordiamo, nel suo significato letterale indica la scultura posta a prora delle navi che, oltre ad essere un elemento di riconoscimento del proprietario del vascello e di prestigio di una nazione, aveva anche una connotazione ben diversa: spesso figura di donna o animale, ma anche occhio è un elemento scaramantico contro le forze avverse e sconosciute del mare, delle onde; sfida l’ignoto e spesso sopravvive alle innumerevoli vicende delle imbarcazioni d’origine.

Il Simposio, dunque, spostandosi da Macerata a Grottammare, dove già lo scorso aveva avuto luogo concludendosi con l’installazione delle sculture realizzate dagli studenti sul Lungomare della cittadina adriatica, vuole lanciare un preciso messaggio: la creatività non ha confini, la creatività e l’artisticità sono la ‘Polena’ indispensabile verso l’ignoto del futuro.

Per una settimana, dal 17 al 21 giugno, dalle ore 9.00 alle 18.00 gli allievi del Corso di Tecniche del Marmo animeranno la zona della Pineta, producendo il secondo nucleo di sculture di quello che è il neo ‘Lungomare della Scultura Contemporanea’ della città di Grottammare, luogo che diede i natali allo scultore Pericle Fazzini. Queste sculture saranno, infatti, collocate in forma permanente sul Lungomare centrale di Grottammare il 22 giugno alle ore 11.30. Durante la cerimonia di chiusura, l’Accademia di Belle Arti alla presenza delle autorità cittadine, rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni studente.

Il Simposio Internazionale di Scultura su Pietra “Polena” IV ed. è ideato e organizzato dal prof. Antonio De Marini con il Corso di Tecniche del Marmo.

Partecipano gli studenti: Anita Anastasova (Bulgaria), Laura Galetti, Fausto Sacripanti, Letizia Benigni, Katarzyna Konopinska (Polonia), Katarzyna Kalicka (Polonia), Kathia Lisset Campos Gomez (Messico).