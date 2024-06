Di Fulvia De Santis

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 12 giugno l’Amministrazione comunale ha presentato le iniziative relative ai progetti destinati alla cultura e all’istruzione, allo sport, al turismo e alle attività produttive.

Questo particolare investimento è garantito grazie all’utilizzo dei fondi cassa ricavati dall’avanzo libero dello scorso anno che saranno distribuiti per il 35,7% nelle politiche culturali e nella pubblica istruzione, per il 35% nelle politiche dello sport, per il 15,2% nelle politiche del turismo e per il 14,1% nelle politiche delle attività produttive.

Nello specifico, la quota di 599.125,00 euro sarà indirizzata alle politiche culturali e alla pubblica istruzione. L’Assessora alla cultura, Lia Sebastiani, è intervenuta per sottolineare l’importanza di questi fondi, che saranno destinati, in parte, ovvero 300 mila euro, all’ampliamento di eventi culturali artistici e feste di carattere tradizionale, oltre che all’accrescimento della nuova stagione teatrale 2024/2025.

Parte della fonte d’investimento sarà destinata anche alla manutenzione architettonica e strutturale di alcuni edifici museali e scolastici, come il Museo delle Anfore che vedrà un restauro del tetto e di alcuni locali interni.

Per le attività produttive verranno stanziati 236.975,00 euro a sostegno di eventi caratteristici e interventi di miglioramento prestazionale del mercato ittico, con una mirata ottimizzazione dei box della piccola pesca.

Per quel che riguarda le politiche dello sport verrà destinata la somma di 588.350,00 mila euro per l’incremento di eventi sportivi, la promozione dello sport ed il miglioramento degli impianti comunali sportivi, sviluppando così una miglior accessibilità.

Per il settore turistico in campo ci sono 255mila euro e saranno utilizzati nell’accoglienza turistica, nel potenziamento della relativa rete informativa e nella promozione di eventi.