SAN BENEDETTO – A cinquant’anni dal conseguimento della maturità scientifica si sono ritrovati nella loro ex aula, gentilmente concessa dalla Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico B. Rosetti, Dottoressa Stefania Marini, 19 ex liceali e quattro ex professori. Per l’occasione si è riusciti a rintracciare un’insegnante di cui si erano persi i contatti proprio da cinquant’anni.

È stato fatto l’appello, poi ciascuno, alunni e docenti, ha ricordato un episodio saliente dei cinque anni trascorsi insieme. Un doveroso ricordo è stato dedicato ai compagni prematuramente scomparsi.

Dopo la cerimonia e il brindisi, l’evento si è concluso in modo conviviale presso la trattoria Da Rita.

Hanno partecipato all’evento i docenti: Pellei Maria Antonietta, Troiani Luisa, Renzi Marisa, Giorgini Fausto. Gli alunni: Anelli Patrizia, Bertolotti Massimo, Bizzarri Maurizio, Bordoni Enio, Bovara Domenico, Capuani Luciano, Cornacchia Bruno, Del Gobbo Renato, Di Girolamo Franca, Falasca Zamponi Nicolino, Illuminati Paola Ida, Mancini Marco, Marzonetti Lorena, Molini Giorgio, Petrini Rosalba, Pignati Pietro, Rossi Nazzareno, Sfrappini Mario, Trivellizzi Clementina.

Un ringraziamento sentito va alla sensibilità della Dirigente Scolastica che ha consentito lo svolgersi dell’evento presso il suo Istituto.