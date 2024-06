SAN BENEDETTO – Il Direttore Generale dell’USR Marche, Donatella d’Amico, ha aperto “Le Arti in festa…La matematica, l’intelligenza artificiale e l’arte, tra bellezza, intuizione e creatività”, appuntamento di formazione e condivisione di innovative pratiche didattiche che si è svolto il giorno 30 maggio 2024, presso il Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto.

Nel salutare la platea, la dottoressa D’Amico ha elogiato lo spirito delle attività svolte in modalità laboratoriale all’interno del Liceo Rosetti e in particolare nelle classi del corso di Liceo Matematico, “tali da far risultare protagonisti gli studenti, resi attivi dal problem solving e dalle pratiche collaborative di apprendimento condiviso. L’evoluzione tecnologica non deve vedere la scuola spettatrice, ma protagonista del cambiamento”.

Non a caso l’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Università di Camerino e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è stato momento privilegiato per far conoscere le applicazioni della matematica alle diverse arti e alcune attività realizzate dagli studenti del corso del Liceo matematico. “La chiusura, lo scorso anno, del primo ciclo di questo specifico corso ha segnato un punto importante che non poteva essere ignorato” il commento del Dirigente Scolastico, Stefania Marini, cui è andato il plauso del Direttore D’Amico per l’intensa attività di progettazione didattica al Rosetti.

L’iniziativa è stata articolata in due sessioni: quella mattutina ha visto i laboratori guidati dagli studenti della classe IV del Liceo matematico (presenti i Licei di Fabriano, Fermo ed Ancona, nonché gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di San Benedetto); quella pomeridiana ha spaziato su più aspetti legati all’interazione tra la matematica e l’arte.

Si sono susseguiti gli interventi del professor Paolo Ciancarini (docente di Informatica, Università di Bologna) su “La trasformazione digitale della Scuola Superiore nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, della professoressa Silvia Benvenuti (docente di Didattica della Matematica, Università di Bologna) e professor Alberto Saracco (docente di Geometria, Università di Parma) su “Il telescopio mentale: la geometria, l’Universo e tutto quanto” e della professoressa Sonia L’Innocente (docente di Logia Matematica; referente Licei matematici delle Marche, Università di Camerino) su “Mimose della Conoscenza”.

Ampio spazio è stato quindi lasciato agli studenti della classe 4M che, guidati dalla professoressa Paola Palestini, docente di Matematica e Fisica e referente per il Liceo Matematico, hanno presentato l’attività su “Escher e le tassellazioni nel Liceo Matematico”, uno studio che, partendo dall’Alhambra di Granada, ha condotto il pubblico nei segreti delle creazioni dell’artista olandese. Gli studenti hanno realizzato, con la docente di matematica, video in digitale che hanno favorito una migliore comprensione dell’argomento esposto nelle sessioni mattutine e pomeridiana dell’evento.

Inoltre, insieme alla professoressa Sara Tosti, docente di Disegno e Storia dell’Arte, che ha curato le brochures e gli allestimenti della giornata, hanno prodotto tassellazioni originali ‘stile Escher’. Il lavoro presentato ha riscosso l’approvazione dei quattro docenti universitari relatori nonché del pubblico di docenti interni ed esterni al Rosetti e dei genitori degli studenti intervenuti.