SAN BENEDETTO – “Il mio lavoro ha avuto vero senso solo quando ho collocato al primo posto i ragazzi”. Poche parole per sintetizzare lo spirito di dieci anni di vita e lavoro come Dirigente del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto, quelle pronunciate dalla dottoressa Stefania Marini nel corso della festa studentesca con cui, il 6 giugno, al Palazzetto dello Sport, è stato salutato l’ultimo giorno scuola.

Ultimo per i ragazzi e, in un certo senso, anche per la Dirigente che proprio in mezzo agli studenti, come ha sempre fatto, ha voluto chiudere un percorso professionale iniziato da giovanissima, prima come Direttore Didattico e poi come Dirigente presso vari Isc e infine al Liceo Scientifico Rosetti. E più che essere festeggiata ha voluto festeggiare i ragazzi, in particolare quelli delle classi quinte che si apprestano a lasciare la scuola superiore, prima con il coro sulle note di “Sogna ragazzo sogna“ di Vecchioni e Alfa e poi con l’invito a vivere pienamente il futuro, così come riportato in un segnalibro consegnato agli studenti: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”; una frase di Eleanor Roosevelt che ben riflette lo stile adottato in un decennio di guida del noto ed apprezzato Liceo sambenedettese, intenso decennio dedicato allo sviluppo dell’istituto in termini di progettualità didattica, spazi e strumentazioni. Un momento significativo a completamento dell’emozionante taglio del nastro del giorno prima per le classi quinte, in occasione del suono dell’ ultima campanella di scuola.

La giornata ha visto anche bei momenti legati allo sport con la finale del progetto “Tutti in campo” e la relativa sfida di pallavolo per le classi del triennio tra 5A e 5M, vinta da quest’ultima; in quella svoltasi nei giorni scorsi per il biennio ha prevalso la 2S. La finale del torneo di calcio a 5, organizzato in maniera autonoma dagli studenti, ha invece visto vittoriosa la 5S su una comunque agguerrita 2S. Il classico ‘tutti in pista’ ha poi posto il suggello a una giornata ricca di emozioni.