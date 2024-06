ITALIA – Se con le attuali proiezioni il voto complessivo delle Europee sembra premiare Fratelli d’Italia, tra gli under 30 la tendenza è decisamente ribaltata. L’evidente controtendenza, secondo gli Instant Poll pubblicati da YouTrend per SkyTg24, tra i giovani domina il così coniato “campo largo” con il Pd primo partito al 18% seguito da Movimento 5 Stelle al 17% e Alleanza Verdi e Sinistra al 16%. Quarto posto per il partito della Meloni che segna il 14% mentre precipita la Lega di Salvini (5%), sorpassata da Azione di Calenda al 6%. Chi si mantiene per il momento costante è Forza Italia che si piazza al 9%. Questa la situazione che sta emergendo tra i ragazzi, fascia 18-29 anni.