Dura replica del sindaco Piersimoni al candidato Pulcini. Chi ha detto che Cupra è fuori dalla Ciclovia Adriatica?

La Regione Marche è capofila per la realizzazione della Ciclovia Adriatica per cui dovrà realizzare i tratti mancanti tra i quali anche quello di Cupra; l'intervento non è più quindi comunale ma ad opera della Regione

di alicespina