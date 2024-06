Elezioni Comunali, Massimo Romani si conferma sindaco di Massignano

Sconfitta per Marino Mecozzi, di Uniti per Massignano, fermo al 32,47%, per Roberta Lazzarini, di Partecipazione, con il 19,23% e per Enrico Fioroni, di Massignano vale di più, che raccoglie il 4,96%

di Leonardo Delle Noci