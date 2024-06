SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “In una popolare poesia (forse) erroneamente attribuita a Bertold Brecht, si afferma che “Il peggiore analfabeta è l’analfabeta politico. Non ascolta, non parla e non prende parte agli avvenimenti politici”.

Inizia così l’introduzione di Antonio Di Siena al libro di Luciano Canfora Dizionario politico minimo presentato sabato 8 giugno ad un pubblico da grandi occasioni nel salone del Circolo sambenedettese Mare Bunazz.

Uno “stupido che si vanta e si gonfia il petto dicendo che odia la politica”, aggiunge Di Siena nella sua presentazione citando ancora Brecht. Un “idiota” che non sa “che dalla sua ignoranza politica nasce la prostituta, il bambino abbandonato, il ladro e il peggiore di tutti i banditi: il politico imbroglione, corrotto, lacché delle imprese nazionali e multinazionali”.

Dunque quale migliore occasione, quella di un giorno elettorale, per trattare – seppur in modo indipendente – di un tale argomento? Al termine della conferenza, prendendo spunto dal suo precedente libro Il fascismo non è mai morto, abbiamo intervistato Luciano Canfora (QUI il video).