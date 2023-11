Di Ilaria Papaleo

SAN BENEDETTO – La presentazione del nuovo libro di Alfredo D’Attorre, tenutosi lo scorso martedi 31 ottobre, presso il Circolo Mare Bunazz, ha offerto un’analisi approfondita delle dinamiche globali, attraverso una prospettiva chiara sul futuro delle relazioni internazionali, esaminando il ruolo cruciale del diritto nel contesto del cambiamento geopolitico. Affrontando le sfide globali in un mondo in costante evoluzione, si mette in luce come la globalizzazione, che una volta era vista come una forza unificante, si sia trasformata in una forza divisiva.

Attraverso una disamina cronologica degli eventi, l’autore, spiega che la causa generatrice del fenomeno della iper-globalizzazione lo si deve alla cosiddetta “rivoluzione neoliberale”, che ha ribaltato il rapporto tra politica ed economica, rendendo quest’ultima il fattore trainante ed unificante del mondo, in cui il commercio avrebbe legato i vari popoli, eliminando le differenze e producendo da sé un nuovo diritto globale dell’economia.

La crisi finanziaria del 2007, ha però portato alla luce il completo fallimento di tale processo con l’esportazione del modello occidentale globale, sino ad allora idealizzato come panacea di tutti i mali, facendo emergere le tensioni tra le potenze mondiali, i conflitti commerciali e le sfide ambientali, rendendo il mondo più frammentato e complesso da gestire.

D’Attorre, sottolinea come sia rimasta sempre presente una forte interdipendenza globale, che ha generato due forze opposte. Infatti, da un lato si è assistito ad un ritorno ai sovranismi, in cui il diritto è diventato una leva importante che i paesi cercano di utilizzare per perseguire i propri interessi, come ci ha dimostrato la situazione pandemica. Dall’altro lato, occorre riconoscere la necessità di una solida regolamentazione internazionale in grado di gestire in modo efficace le complesse connessioni tra nazioni e attori internazionali.

Questo implica la necessità di norme e trattati internazionali che consentano una gestione equa e responsabile delle relazioni internazionali, garantendo al contempo che i diritti e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti siano adeguatamente tutelati. In questo modo, il diritto internazionale diventerebbe un pilastro fondamentale per affrontare le nuove sfide in modo costruttivo e sostenibile, anche in risposta ai conflitti che stiamo vivendo.

Secondo l’autore occorrerebbe creare un sistema incentivante, che possa favorire il rispetto della normativa, soprattutto vista la presenza di realtà economiche così forti, come il gruppo GAFAM, da non temere le attuai sanzioni pecuniarie previste. Occorre puntare quindi ad un nuovo assetto che tenga in equilibrio ciò che nel libro viene definita come “l’unità plurale del mondo“, ossia un diritto che per funzionare deve riconoscere la pluralità degli interessi e delle identità degli Stati.

L’autore ricorda che nel contesto del diritto internazionale, manca la figura del terzo, ovvero di un’autorità centrale che emani le leggi e ne garantisca l’applicazione, a differenza del diritto interno, e che non si identifica nemmeno con i poteri previsti dallo statuto dell’ONU.

Inoltre, è stata messa in luce la posizione dell’Unione Europea nello scenario internazionale, che vede