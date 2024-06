VIAREGGIO – L’Happy Car Samb chiude in bellezza la Tappa di Viareggio con una vittoria pesantissima per 2-4 contro il Catania e con 9 punti in classifica si qualifica matematicamente alle Fasi Finali che si svolgeranno a Genova dall’8 al 10 agosto.

Mister Italiano schiera dall’inizio il solito quintetto con Giordani a difendere la porta, supportato in campo da capitan Fiscaletti, Pompei, Ragni e De Baptistis.

Nel primo tempo la gara è molto equilibrata con entrambe le squadre che non riescono a creare occasioni pericolose, ma succede tutto al ridosso del finale. Passa prima in vantaggio la Samb con Fiscaletti: fallo in area ai danni del capitano rossoblù che realizza il rigore, con il piattone destro spiazza il portiere e fa 0-1. Nel recupero il Catania pareggia: recupero di Campagna a centrocampo, poi parte in solitaria e solo davanti a Giordani sigla l’1-1, trovando la rete sul secondo palo con il sinistro. Pochi minuti dopo Ragni si guadagna una punizione nella propria area di rigore, fa partire un siluro con il destro e il pallone sbatte sulla traversa.

Nel secondo tempo l’Happy Car torna in vantaggio: ottimo cross da calcio d’angolo sulla sinistra di De Baptistis che trova Fiscaletti sul secondo palo. Il capitano rossoblù si smarca alla perfezione e in acrobazia sigla l’1-2 ed è doppietta. Passa neanche un minuto e arriva anche il terzo gol: De Baptistis si guadagna una punizione vicino alla porta di Giordani e fa partire un vero e proprio capolavoro che si infila nel sette ed è 1-3.

Il Catania prova a farsi vedere in avanti: Meli servito in area devia il pallone col ginocchio, la sfera s’impenna e va a sbattere sulla traversa. A tre minuti dal termine ancora Meli ci prova con un tiro di destro sul primo palo, ma trova il palo.

Nel terzo tempo poco prima della metà segnano ancora i rossoblù: Giordani con le mani cerca e trova D’Angelo che in girata con il destro trova un gran gol sul secondo palo, 1-4. Passano un paio di minuti e Meli ancora una volta in area fa partire un tiro sul primo palo e trova la deviazione di entrambi i legni. A quattro minuti dalla fine, Meli realizza la rete su un tiro libero e accorcia le distanze, 2-4.

Nel finale i ragazzi di Italiano gestiscono alla grande la gara e portano a casa una vittoria fondamentale che vale 9 punti in classifica e soprattutto la qualificazione per le Fasi Finali che si terranno a Genova dall’8 al 10 agosto.