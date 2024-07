PAESTUM (SA) – Esordio amaro nella tappa di Paestum per l’Happy Car Samb Under 20 che viene ripresa nel finale di gara e poi battuta 7-6 ai rigori da Città Degli Eventi nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Italiano schiera dall’inizio il quintetto composto da Giordani, Fiscaletti, Pompei, Cameli e De Baptistis.

Nel primo tempo dopo due minuti passa in vantaggio Città Degli Eventi con un tiro libero realizzato da Monaco che batte Giordani, 1-0. La reazione dei rossoblù non si fa attendere e pareggiano pochi minuti dopo: rilancio di Giordani sulla destra per De Baptistis che va al tiro di prima intenzione, il portiere respinge, sulla ribattuta si avventa Fiscaletti e trova il pareggio, 1-1. A pochi secondi dalla fine del tempo Fiscaletti colpisce la traversa in rovesciata con il pallone che poi non varca la linea di porta. Allo scadere, però, arriva il vantaggio campano: lancio con le mani di Orlandi verso De Pascale che, servito davanti alla porta, insacca il pallone in rete con un colpo di testa, 2-1.

Nel secondo tempo la Samb pareggia i conti: tiro al volo di Pompei da fuori area, l’estremo di casa respinge e sul tap-in segna De Baptistis, 2-2. Superata la metà del tempo l’Happy Car passa in vantaggio: recupero di Fiscaletti all’altezza della metà campo che diventa un assist per De Baptistis che fa partire un tiro violento con il destro e trova la rete del 2-3.

Nel terzo tempo Giordani respinge in angolo un tiro libero di Coppola dopo l’infrazione dei quattro secondi in area di rigore. Ad un minuto e mezzo dalla fine traversa rossoblù: Rossetti dalla sinistra vince un contrasto e serve il pallone davanti alla porta a De Baptistis che colpisce il montante. Città Degli Eventi, però, non ne vuole sapere e prova il tutto per tutto nel finale, ma la Samb regge finché può grazie anche alle parate di Giordani e alle respinte della retroguardia. Negli ultimi secondi della gara arriva il pareggio: tiro libero di Orlandi che cambia traiettoria grazie ad una duna di sabbia e il pallone finisce in rete, 3-3. C’è tempo anche per un’ultima azione sempre dei padroni di casa che colpiscono il palo con De Pascale.

Si va ai rigori e la Samb viene battuta 7-6 e giocherà le ultime due partite per il 9°-11° posto.

Questa la sequenza dei rigori:

Città Degli Eventi: Coppola parato; Monaco sbagliato; D’Ambrosio gol; De Pascale gol; Paparello parato; Cirasuolo gol; Marino gol.

Sambenedettese: Pompei parato; De Baptistis sbagliato; D’Angelo gol; Fiscaletti sbagliato; Onori gol; Rossetti gol; Cameli parato.

Questa la formazione rossoblù scesa in campo: Fiscaletti, Pompei, Rossetti, D’Angelo, Onori, De Baptistis, Mandolesi, Giordani, Ragni M., Cameli, Camela, Bastiani. Allenatore Italiano