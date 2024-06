SAN BENEDETTO – Mister Italiano schiera dall’inizio il quintetto Giordani, Fiscaletti, Pompei, Ragni e De Baptistis. Pronti e via e la gara si fa in salita per i rossoblù: calcio d’angolo per i padroni di casa battuto al centro per Perri che con il destro trova il gol dell’1-0. Sul successivo calcio d’inizio Ragni colpisce la traversa.

Poco prima della metà del primo tempo arriva il raddoppio: sfera in profondità verso Perisici, sponda e poi arriva il tiro di Perri che trova la doppietta, 2-0. A quattro minuti dal termine del tempo arriva anche il terzo gol: tiro libero di Schirripa centrale e forte che sorprende Giordani, 3-0. Nel finale arriva la tripletta di Perri dopo una gran giocata personale, 4-0.

Nel recupero segnano i rossoblù: Giordani va al tiro dalla propria area di rigore, sfera che va a sbattere sulla traversa, poi rimane sulla linea dove si avventa De Baptistis che trova il 4-1.

Nel secondo tempo la gara è equilibrata e il punteggio non riesce a cambiare quando a due minuti dal termine la Samb accorcia ulteriormente le distanze: azione caparbia di D’Angelo che vince un paio di contrasti e con il destro trova il 4-2. Nel finale il Lamezia aumenta il vantaggio: Mannarino sulla destra viene servito velocemente dal proprio portiere e, lasciato libero, fa partire il destro e fa 5-2. Nel recupero traversa clamorosa di Giordani con il pallone che si ferma sulla linea per poi essere allontanato.

Ad inizio terzo tempo va in gol ancora Perri dopo un’altra giocata personale e con il sinistro batte Giordani, 6-2. Successivamente per i padroni di casa va a segno anche Carriqui per il 7-2.

A pochi minuti dalla fine della gara vanno a segno D’Angelo su tiro libero e Onori su calcio di rigore, gol che valgono il 7-4 definitivo.

Il prossimo ed ultimo match per la Tappa di Viareggio vedrà oggi, sabato 8 giugno, alle 15.30 i rossoblù affrontare il Catania.

Questa la formazione scesa in campo: Fiscaletti, Pompei, Rossetti, D’Angelo, Onori, De Baptistis, Ragni C., Mandolesi, Nannuzzi, Giordani, Ragni M., Bastiani. Allenatore Giammario Italiano.