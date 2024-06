COSSIGNANO (AP) – Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per migliorare la viabilità e la sicurezza nella comunità. La nuova rotatoria contribuirà a rendere il traffico più fluido e a ridurre il rischio di incidenti.

Serena Silvestri, Consigliere Comunale di Cossignano e Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno, ha dichiarato: “Sono estremamente orgogliosa di poter annunciare l’inizio dei lavori per questa fondamentale infrastruttura. La nuova rotatoria non solo faciliterà la circolazione stradale, ma garantirà anche una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. Questo progetto è il frutto di una collaborazione intensa tra il Comune di Cossignano e la Provincia di Ascoli Piceno e rappresenta un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa portare a risultati tangibili per la nostra comunità“.