JazzAp, dal 14 giungo la terza edizione del Festival diffuso del Piceno

Dal 14 giungo al 30 luglio, tanti artisti tra cui Eugenio Finardi, Avion Travel, The Bad Plus, Antonello Salis, Mark Lettieri, Naomi Berrill, Karima ci condurranno tra i borghi del nostro territorio in un itinerario che va dal jazz al soul, al blues fino al cantautorato e alla musica elettronica

di Elvira Apone