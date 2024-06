PEDASO (FM) – I Carabinieri di Pedaso sono stati impegnati negli scorsi giorni nell’attività di contrasto alle truffe nel comune, per un bilancio totale di sette soggetti denunciati.

Prima una donna veneta di 59 anni che, tramite analisi di tabulati telefonici e documentazione bancaria, si era finta dipendente di un’agenzia di impianti fotovoltaici, arrivando a sottoscrivere un contratto con la vittima, facendosi accreditare sul conto la somma di 11 mila euro, utile all’installazione di un impianto.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, sono stati denunciati anche tre soggetti di origine albanese per insolvenza fraudolenta in concorso. Il tutto a seguito di una querela sporta dal titolare di una struttura turistico-ricettiva che non aveva ricevuto il pagamento per la permanenza, per un importo di 2 mila euro.

Denunciati ancora tre soggetti provenienti da Sardegna, Calabria e Sicilia, tutti pregiudicati. Avevano pubblicizzato su un sito online la vendita di un’autovettura, facendosi accreditare dall’ignaro acquirente una somma di circa 4 mila euro.

Infine, autore di un’altra truffa un 69enne romano, anch’egli pregiudicato. Si era finto un operatore della banca della vittima ed era riuscito a farsi versare sul conto personale la somma di 1.700 euro.