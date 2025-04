FERMO – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Fermo hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una 24enne italiana e il suo fidanzato 23enne. La donna aveva denunciato ai Carabinieri il furto della sua autovettura e precisamente di essersi recata sul lungomare di Marina Palmense di Fermo, aver parcheggiato l’auto ed essersi allontanata per fare una passeggiata con il suo fidanzato, per poi rendersi conto del furto dell’auto solo al suo ritorno.

Le immediate e accurate indagini espletate dai militari, eseguite anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, nonché del tracciamento dei dati del dispositivo GPS installato sul veicolo, hanno reso possibile accertare la falsità di quanto dichiarato dalla denunciante e dal testimone (fidanzato) i quali verosimilmente volevano incassare il premio assicurativo. In particolare, il sistema antifurto satellitare GPS fornito dalla compagnia assicurativa dell’auto della donna, era stato installato sul veicolo del fidanzato affinché venisse registrato un tracciato verosimile a quello dichiarato in sede di denuncia.

Il fidanzato 23enne è stato denunciato alla competente Procura poiché ritenuto autore del reato di favoreggiamento.