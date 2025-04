FERMO – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato i loro sforzi nel controllo del territorio, garantendo l’effettiva esecuzione di provvedimenti restrittivi a carico di soggetti pregiudicati. In dettaglio:

– A Montegiorgio (FM), i militari della locale Stazione hanno arrestato un uomo classe 1962, già sottoposto alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali. L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Fermo, in relazione ai reati di associazione per delinquere, frode nell’esercizio del commercio e truffa, commessi a Montegiorgio (FM) nel 2018. L’uomo è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Fermo per scontare una pena fino al settembre 2027.

– A Fermo, i Carabinieri della Stazione di Montegranaro (FM) hanno arrestato un giovane di 26 anni, al momento delle dimissioni dall’ospedale dove era ricoverato. L’arresto è stato effettuato in esecuzione all’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna. Il giovane era accusato di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto ingiustificato di armi, tutti reati commessi a Faenza (RA) lo scorso 31 agosto 2024. Lo stesso, dopo un lungo inseguimento, era stato bloccato e arrestato dalla Polizia Stradale. Il giovane è stato successivamente associato alla Casa Circondariale di Fermo.

– A Sant’Elpidio a Mare (FM), i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni, originario di Teramo, in esecuzione di un’ordinanza di ripristino della carcerazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata a seguito di alcune violazioni commesse e segnalate dai militari all’Autorità giudiziaria. L’arresto è avvenuto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2023 a Montesilvano (PE). Anche in questo caso, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Fermo.

– A Porto Sant’Elpidio (FM), i militari della locale Stazione, hanno arrestato un 42enne di Sant’Elpidio a Mare (FM), in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, quale aggravamento della misura cautelare della detenzione domiciliare cui era sottoposto per il reato di evasione, con il ripristino del regime carcerario. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Fermo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.