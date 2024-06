SAN BENEDETTO – L’attività si è svolta per il secondo anno di seguito per iniziativa del Laboratorio di scrittura creativa dell’istituto superiore, guidato dalla professoressa Adelia Micozzi, in collaborazione con il Club per l’Unesco di San Benedetto, l’Associazione MultiCulturale VisionAria, I Luoghi della Scrittura, la Arsenio Edizioni e il Graffio.online. Tre gli appuntamenti svolti in altrettanti incontri presso il Rosetti, distribuiti tra febbraio e marzo 2024. A guidare il gruppo di ragazzi, è stato Francesco Tranquilli, docente, scrittore e attore, coadiuvato, per VisionAria, dagli interventi, fra gli altri, anche di Ettore Picardi, poeta e Valentina Pacetti, docente e attrice.

Il progetto Aria si è concluso con “Aria – Respirare Poesia”, Concorso di Scrittura Poetica in presenza sul tema “maschera-volto”, rivolto agli studenti delle scuole superiori, che ha previsto, per la prima volta, una sezione speciale per una composizione in lingua straniera. Al Concorso di Scrittura, patrocinato dal Comune di San Benedetto, erano stati invitati a partecipare non solo gli iscritti del Laboratorio di scrittura creativa, ma tutti gli studenti e le studentesse del Rosetti. L’attività ha coinvolto inoltre alcune studentesse del Liceo linguistico “A. Capriotti” di San Benedetto. Circa venti i partecipanti totali che nella giornata di sabato 16 marzo hanno dato vita al concorso in presenza attraverso una prova di tre ore svolta presso il Liceo Rosetti.

Una scelta non semplice quella della giuria che ha ufficializzato il verdetto presso la Biblioteca comunale “Lesca” di San Benedetto, nel corso della cerimonia di chiusura dell’iniziativa con la relativa premiazione. Vincitrice per la sezione in italiano Arianna Pignotti della classe 4E del Liceo Scientifico “B. Rosetti”, seconda classificata Maria Giovanna Duranti della classe 5F. Per la sezione in lingua straniera seconda classificata Sofia Zhang, terza classificata Andjela Milojevic.

A valutare i testi poetici la giuria composta da Francesco Tranquilli, presidente dell’Associazione VisionAria, Lia Sebastiani, assessore alla Cultura, Domenica Tranquilli dell’Associazione I luoghi della Scrittura, la giornalista Rosita Spinozzi, direttrice del Graffio.Online, Achillina Buonfigli e Laura Cennini del Club per l’Unesco di San Benedetto e il poeta Ettore Picardi. I giurati hanno sottolineato la pregevolezza dei diversi testi che sono stati anche riuniti in una pubblicazione. Elogi ai ragazzi, che hanno evidenziato rispondenza e originalità nei loro testi, sono giunti oltre che dai componenti della giuria anche dalla Dirigente Scolastica del Rosetti, la dottoressa Stefania Marini.

Pubblichiamo i nomi di tutti i partecipanti: Letizia Mattoni 1A, Perla Agnellini 1D, Milojevic Andjela 1M, Eleonora Giansante 1M, Antonio Esposito 2B, Maria Di Domenico 3M, Ambra Guidotti 3S, Matilda D’Apice 4D, Asia Feliciani 4E, Arianna Pignotti 4E, Sofia Zhang 4E, Nicole Eleonora Salvatori 4S, Martina Pietrolungo 5A, Elena Capretti 5F, Maria Giovanna Duranti 5F; dal “Capriotti” Gulia Merli, Martina Maroni, Aurora Marinelli, Elena Meo.