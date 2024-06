ASCOLI – Il sindacato NurSind “canta vittoria” nel comunicato inviato alla stampa dalla sua segreteria, della sede di Ascoli, il 30 maggio 2024.

Nel testo del comunicato stampa è evidente la vittoria del sindacato riguardo le istanze presentate al T.A.R. a favore dei 105 lavoratori dell’A.S.T. Piceno. Il T.A.R. risolve “il pasticcio dell’ex Direttore Gestione Risorse Umane sulle PEO 2021. Dopo 8 mesi di attesa, il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) ha dato ragione ai 105 lavoratori dell’AST di Ascoli Piceno, sostenuti dal sindacato NurSind.

Nell’agosto del 2023, il sindacato aveva rilevato errori nell’assegnazione dei punteggi delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO 2021). La controversia era iniziata nel mese di maggio dello stesso anno, quando un considerevole gruppo di lavoratori, tra cui infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e ausiliari, aveva sollevato dubbi sull’accuratezza delle graduatorie delle PEO 2021. I legittimi dubbi riguardanti la distribuzione dei punteggi avevano spinto i lavoratori a richiedere l’accesso agli atti al fine di ottenere chiarezza su questa rilevante questione. Nonostante oltre 200 richieste di accesso agli atti, l’ex Direttore Gestione Risorse Umane aveva risposto in modo evasivo. Di conseguenza, 105 lavoratori hanno presentato ricorso al T.A.R. tramite il Sindacato NurSind, assistiti legalmente dall’Avv. Nazionale del NurSind De Angelis.

Inoltre, la nuova gestione dell’A.S.T. di Ascoli Piceno guidata dalla Direttrice Generale e dalla Direttrice Amministrativa, pur dichiarandosi a parole favorevoli alla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, ha inopinatamente avallato tale operato scegliendo di presentarsi davanti al T.A.R. e insistere di fronte all’evidenza, invece di risparmiare denaro pubblico ed essere limpida nel proprio operato come si richiede alla pubblica amministrazione.

Il TAR si è ora pronunciato a favore dei 105 lavoratori, condannando l’A.S.T. al pagamento delle spese legali e all’adempimento della richiesta dei documenti richiesti entro 30 giorni.

Come Sindacato, accogliamo con soddisfazione la decisione del T.A.R., Tuttavia, riteniamo che un'amministrazione trasparente, guidata sia dagli ex direttori che dagli attuali, avrebbe potuto evitare tale situazione, garantendo una corretta assegnazione dei punteggi.

Siamo stati gli unici a procedere con determinazione al T.A.R., nonostante gli ostacoli di altre sigle sindacali che avevano cercato di screditarci e diffamarci sul lavoro svolto”.

Per i 105 lavoratori coinvolti il Bando P.E.O. 2021 verrà riaperto. Il sindacato Nursind, che guiderà l’iniziativa, esaminerà tutte le domande, compresi coloro che non hanno presentato ricorso. Anche questi ultimi, iscritti e non iscritti al sindacato, potranno aderire tramite Nursind.

Il sindacato ricorda un vecchio proverbio: “i nodi vengono sempre al pettine”. Continua “Questo significa che, prima o poi, tutte le questioni irrisolte vengono alla luce e trovano una soluzione, e Nursind si impegna a garantire che ogni lavoratore abbia la possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti, nella trasparenza come dovrebbe essere per una pubblica amministrazione.

Come sindacato annunciamo sin da ora che procederemo nuovamente alle autorità. competenti per richiedere formalmente il consuntivo dell’utilizzo dei fondi contrattuali dell’anno 2023 che ancora oggi, nonostante le numerose richieste, non ci è stato fornito e che è un nostro preciso diritto ottenere”.

Per ottenere giustizia, tutti i cittadini dovrebbero segnalare errori e superficialità affinché la verità venga sempre proclamata.