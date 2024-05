CUPRA MARITTIMA – Il concorso ha il duplice intento di promuovere la cultura della valorizzazione del verde e del patrimonio ambientale e di svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti del territorio d’appartenenza.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che dispongono di un balcone di qualsiasi tipo o dimensione, di un terrazzo o di un giardino privato che affacci e sia ben visibile da una strada pubblica del Comune di Cupra Marittima e che intendono decorare tali spazi. Quattro saranno le categorie premiate, tre riservate ai privati: “Decorazione Classica”, “Decorazione Piccola ma Bella”, “La Via fiorita”, e una dedicata agli esercizi commerciali per “la Vetrina più bella” allestita a tema “ambiente”. Entro il 15/07/2024 la giuria, composta da esperti, farà dei sopralluoghi per decretare i vincitori, che saranno premiati con un riconoscimento nei primi giorni di agosto.

Tutti coloro che intendono partecipare all’iniziativa dovranno presentare, entro e non oltre il 30 Giugno 2024, l’apposito modulo di iscrizione presente sul sito web del Comune, contestualmente a 3 fotografie dello spazio allestito con i fiori, in formato 15×21.

Un’occasione concreta per tutta la cittadinanza per rendere ancora di più Cupra Marittima la bellezza della dea.