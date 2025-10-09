SAN BENEDETTO – Finalmente un’iniziativa – magari accompagnata da uno “scusate il ritardo” – della provincia picena fa ben sperare per il futuro del nostro turismo. Stavolta il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ma anche tutti gli altri (che da tempo aspettavano un’idea simile), meritano complimenti.

Il brand “spiaggia, mare e lungomare” non basta più da tanti anni. Ha competitor – come si dice oggi – sempre più numerosi e, in alcuni casi, anche più qualificati rispetto alla costa picena, fine a se stessa.

Dieci anni fa il comitato Città Grande si prodigò (gratuitamente) per arrivare ad un progetto simile all’attuale. Ma la politica – sempre egoista – lo capisce, come al solito (volutamente), in ritardo.

Fatti non smentibili che videro dieci componenti il comitato organizzare Flash Mob e convegni (fino a eleggere un Comitato Nazionale) per sensibilizzare popolazione e politici quasi tutti renitenti.

Con il solito problema che siamo l’unico giornale che chiede alla politica una visione futura intelligente finora inesistente, per un territorio che amiamo profondamente e che vorremmo migliore. Purtroppo tanto nostro impegno non è stato mai riconosciuto come meriterebbe.

L’obiezione che “La costruzione di una Destination Management Organization (DMO) sostenibile, accessibile e innovativa, capace di trasformare il territorio in una destinazione turistica integrata, organizzata e competitiva a livello nazionale ed europeo” il progetto Città Grande è un’altra cosa, è sbagliata.

Perchè la bellissima iniziativa in fase di partenza non potrà che concludersi con la nascita naturale di un nuovo territorio con un unico Comune. Anche perchè il nuovo brand avrà bisogno di una denominazione che lo identifichi facilmente.

Un esempio: la nostra rivista “Riviera Oggi Estate” nata nel 1995 (da sempre dedicata agli eventi con particolare attenzione al territorio) dalla scorsa estate, proprio per evidenziare la necessità di una DMO, ha dedicato pagine intere ai borghi e alle due città capofila, Ascoli Piceno (che deve rientrare nel progetto) e San Benedetto del Tronto, che hanno gradito molto l’iniziativa, visti i risultati ottenuti in termine di afflussi turistici. In particolare nei borghi.