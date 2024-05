SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mentre è già partita l’edizione 2024 del Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, organizzato dall’associazione Omnibus Omnes di San Benedetto, sta uscendo nelle librerie “Fuga dal Mondo Perfetto” del trevigiano Adriano Zanatta, il romanzo vincitore della prima edizione, che è stato pubblicato dallo sponsor del Premio, la casa editrice sambenedettese Mauna Loa Edizioni e che sarà presentato in autunno al Festival Letterario Riviera delle Palme, organizzato sempre dalla Omnibus Omnes.

Si tratta di un romanzo distopico che si affaccia su un futuro prossimo e ci segnala i rischi di un mondo diviso in due, da un lato ipertecnologico, etico e “perfetto”, dall’altro libero ma pericoloso. Il dilemma è quello della libertà di scelta personale e di come ognuno di noi si porrebbe di fronte a questi due possibili modi di vivere. Ha spiegato l’autore: “Le domande che mi sono fatto sono: che mondo ci aspetta? Cosa succederà quando la tecnologia, già presente nella nostra vita quotidiana, avrà fatto un deciso passo in avanti? Quale sarà il prezzo da pagare per vedere risolti problemi come inquinamento, traffico, salute o sicurezza che ci affliggono? Gli individui saranno sempre più evoluti oppure sempre più isolati e controllati? Ho affidato i miei dubbi agli attori di questo romanzo. Sullo sfondo in cui il virtuale si unisce, si sovrappone e si confonde con il reale, si dipana una trama densa di umanità, con i protagonisti che trovano quel nuovo modo di vivere positivo e auspicabile oppure ineluttabile e disturbante”.

“Il romanzo è ambientato nel 2045 – ha aggiunto l’autore. “Le fasce privilegiate della società hanno preso possesso della parte occidentale del pianeta, dove hanno creato il Mondo Perfetto, un luogo in cui organizzazione, razionalità, ricchezza e avanzamento tecnologico assicurano ai suoi pochi e fortunati abitanti un livello di benessere e di sicurezza straordinario. Il restante 90% della popolazione globale, invece, è concentrato nella parte orientale ed è costretto alla vita caotica, incerta, disorganizzata e pericolosa del Mondo Libero”.