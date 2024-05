TERAMO – Nell’ambito di un servizio di prevenzione, repressione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, militari appartenenti al Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo, procedevano a effettuare un posto di controllo presso l’uscita del casello autostradale A/24 di Basciano (TE).

Nell’occasione, veniva fermato un autoveicolo con all’interno un soggetto di nazionalità straniera, privo di documenti identificativi, che mostrava evidenti segni di nervosismo. La particolare situazione insospettiva i militari operanti e li spingeva a eseguire ulteriori approfondimenti.

Veniva pertanto effettuata una perquisizione dell’autoveicolo, all’esito della quale si rinveniva, abilmente occultato, un involucro di forma rettangolare e colore marrone, recante l’immagine del personaggio cinematografico “Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi” e contenente al suo interno circa 100 grammi di hashish. Sulla persona veniva altresì rinvenuta la somma di oltre 2.300,00 euro suddivisa in banconote da vario taglio, che lo stesso soggetto non era in grado di giustificare.

Successivi accertamenti permettevano, inoltre, di appurare che il soggetto era sprovvisto della patente di guida e che in passato era già stato sanzionato per analoga violazione, venendosi così a configurare un’ulteriore fattispecie delittuosa.

Il responsabile veniva quindi segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per traffico illecito di sostanze stupefacenti con il conseguente sequestro della sostanza stupefacente e del denaro contante rinvenuto sulla persona.