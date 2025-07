BELLANTE (TE) – Nella mattinata di oggi, 3 luglio, intorno alle ore 9.50, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta in località Villa Penna, nel comune di Bellante, a seguito di un incidente che ha interessato un mezzo agricolo.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un trattore cingolato, condotto da un uomo di 82 anni, a cui era agganciato un rimorchio adibito al trasporto di cisterne piene di acqua per l’irrigazione dei campi.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Bellante, intervenuti sul posto, il rimorchio si è ribaltato lungo un pendio e ha investito la moglie del conducente del mezzo agricolo. La donna 68enne è rimasta schiacciata sotto il pesante rimorchio ed è deceduta. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Teramo che non ha potuto far altro che costatare la morte della donna.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore e il rimorchio. Il corpo della deceduta è stato recuperato una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato di turno.

Sul posto è intervenuto anche personale del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di Teramo per gli accertamenti di competenza.