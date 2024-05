MONTEPRANDONE – La cooperativa sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus, che gestisce l’asilo nido comunale, organizza per sabato 11 maggio l’open day, l’apertura straordinaria del nido dinfanzia.

I genitori dei bambini da 3 mesi a 3 anni interessati ad iscrivere i propri figli al servizio educativo potranno recarsi in via dello Sport a Centobuchi, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per conoscere il progetto pedagogico.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0735701553.