SAN BENEDETTO – I quattro Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT) 0 – 6 degli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23, 24, in collaborazione con “La Scuola dei 1.000 giorni del Melograno nazionale – Idea Sociale cooperativa” di Treviso, l’associazione “Michelepertutti” di San Benedetto e il personale delle scuole coinvolte, hanno organizzato nel mese di giugno incontri online dedicati ai genitori di bambini e bambine che da settembre inizieranno a frequentare le scuole dell’infanzia dei comuni della Provincia di Ascoli Piceno.

Il titolo dato all’iniziativa è “Aspettando il primo giorno di scuola all’infanzia: consigli su come prepararsi”. Il primo incontro è previsto per il 4 giugno e, per dare occasione a tutti di partecipare, sarà ripetuto nei giorni 5, 18, 26 e 27 giugno, sempre dalle 17 alle 19.

Si tratta di un intervento che fa parte delle iniziative dei “Protocolli 0-6 comunali” in attuazione del “Protocollo CPT 0-6 d’interambito piceno” per garantire pari opportunità educative ai bambini, a supporto della genitorialità, per favorire il miglior passaggio dei bambini dal nido, dal centro infanzia, dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia. L’incontro, in particolare, è pensato per sostenere le famiglie che si avvicineranno per la prima volta a un’istituzione formativa extrafamiliare.

L’incontro online di martedì 4 giugno è rivolto ai residenti dei Comuni di Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone, Spinetoli e Rotella.

L’incontro di mercoledì 5 giugno è destinato ai residenti del Comune di San Benedetto del Tronto.

L’incontro del 18 giugno è rivolto ai residenti del Comune di Ascoli Piceno.

L’incontro del 26 giugno è dedicato ai residenti dei Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e di Villa Sant’Antonio di Ascoli Piceno.

L’incontro del 27 giugno riguarda i residenti dei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Santa Vittoria in Matenano e Smerillo.

Ovviamente si può partecipare anche agli incontri fissati per i residenti in Comuni diversi dal proprio.

Gli incontri saranno coordinati dalla pedagogista Rita Tancredi, referente unitaria dei quattro CPT 0-6 del Piceno, e vedranno gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Laura Angelini e della logopedista Ambra Guidotti. Ampio spazio sarà dato alle domande dei partecipanti, componente centrale degli incontri stessi.

La partecipazione è gratuita, non prevede iscrizione ed è possibile ottenere un attestato di partecipazione da richiedere on line con modalità che saranno descritte durante l’evento.

Ciascuno incontro si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams. Di seguito i link per ciascuno degli appuntamenti:

Per ulteriori informazioni scrivere a tancredir@comunesbt.it o telefonare al numero 0735-794303.