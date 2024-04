JEREZ – Poche ore per celebrare il primo podio della stagione 2024 e già tempo di tornare al lavoro per i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, impegnati oggi in una giornata di test ufficiali sul circuito andaluso. Fabio Di Giannantonio è velocissimo e chiude con il miglior crono assoluto, 13esimo invece Marco Bezzecchi.

Risalito in sella alla Ducati Desmosedici GP dopo il buon settimo posto di ieri, Fabio è sempre più costante e non tarda a prendere il ritmo fino a segnare un ottimo 1’36.405, tempo sul giro che vale un distacco di 87 millesimi dal primo degli inseguitori. Settanta tornate completate e sempre più confidenza con la nuova squadra.

Tra i primi a scendere in pista dopo il primo podio stagionale e capace di un grande step in avanti nel corso dell’intero weekend, Marco si ferma a 1’36.920 (78 giri completati ndr). Mezzo secondo dalla testa della classifica e tanti dati da analizzare in vista del prossimo evento, tra poco meno di due settimane, sullo storico tracciato di Le Mans.