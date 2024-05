LE MANS – Weekend davvero solido per Fabio Di Giannantonio a Le Mans dove oggi si è corso il GP di Francia. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, conferma le sensazioni dell’ottima P7 di ieri e si migliora tagliano il traguardo, dopo aver lottato per il podio, al sesto posto. Caduto nelle fasi iniziali Marco Bezzecchi.

Ottimo scatto e quarto posto al via, Fabio è in bagarre per le posizioni del podio fino a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Un piccolo errore alla curva 4 e la successiva penalizzazione con un long lap, lo rilegano in fondo al secondo gruppo. Con 47 punti, è nono nella generale.

Doppio zero e caduta invece per Marco, che dimostra di aver ritrovato il ritmo dei più veloci. Dopo una partenza non facile (P9 dopo il primo giro ndr), nel tentativo di recuperare, cade nel corso della quarta tornata quando era in ottava posizione (decimo in classifica con 36 punti ndr).

Bezzecchi: Peccato, una doppia caduta non ci voleva perché siamo stati molto competitivi. Al tocco di gas, ho perso l’avantreno. È un tipo di sensazione che ho dall’inizio della stagione e su cui dobbiamo lavorare. Non penso averi potuto tenere il passo di Jorge (Martin ndr) e Pecco (Bagnaia ndr), ma forse di Enea (Bastianini ndr) e Maverick (Viñales ndr) si. Ero in lotta proprio con Enea quando in un sorpasso/contro sorpasso non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Le sensazioni alla guida erano buone, la moto si è impennata molto al via, ma forse la Top5 era possibile. Analizziamo tutti i dati e ci riproviamo a Barcellona.

Di Giannantonio: Sono super felice, il miglior weekend fino ad ora con la squadra. Dopo il warm up, mi sentivo davvero bene, le sensazioni alla guida erano ottime. Sono partito alla grande, ero in bagarre con Aleix (Espargaro ndr) e sapevo di avere un buon passo. Nel finale ho fatto un po’ fatica con la gomma dietro, la moto vibrava molto e ho dovuto alzare un po’ il ritmo. Gli altri da dietro sono arrivati, ho provato a tenere duro. Peccato poi per il long lap, ma sono contento. Abbiamo fatto una bella gara e una bella battaglia con Marc (Marquez ndr). Sistemiamo gli ultimi dettagli e lottiamo con i più forti in Catalunya.

Pablo Nieto (team manager): “Un weekend positivo sotto alcuni aspetti, meno per altri. Sono molto contento e soddisfatto di quanto fatto da Fabio, è stato solido e oggi se non fosse stato per il long lap avrebbe potuto essere lì con i più forti nel finale. Sta crescendo con la squadra e deve continuare così. Un vero peccato la doppia caduta di Marco, ha lavorato bene, è riuscito a confermarsi e meritava forse qualcosa di più. Ha trovato la giusta strada per tornare ad essere competitivo e questa è una cosa buona”.