La Fi.Fa Security RSV vola in Prima Divisione: promozione conquistata con un secco 3-0

La Fi.fa Security Riviera Samb Volley conquista la promozione in Prima Divisione con una vittoria per 3-0 nella gara due della finale playoff di Seconda Divisione. Una prestazione di carattere e determinazione da parte delle ragazze allenate da coach Ciancio, capaci di completare un cammino playoff impeccabile: 8 vittorie su 8 partite, con il ribaltamento del fattore campo in ogni turno

di Redazione