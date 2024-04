JEREZ – Marco Bezzecchi is back!

Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team torna sul podio conquistando il terzo posto al GP di Spagna che si è corso a Jerez de la Frontera. È il primo podio della stagione 2024 per lui e tutta la squadra. Giornata positiva anche per Fabio Di Giannantonio, settimo sotto la bandiera a scacchi.

Al via dalla seconda casella della griglia e capace di un ottimo scatto, Marco prende subito il ritmo del gruppo dei primi. In lotta per il podio per tutta la gara, lascia il duo di testa solo nel finale e taglia il traguardo in P3. Per Marco è il nono podio nella Top class e sale a 36 punti nella generale (P9 ndr).

Partenza non facile e P10 dopo i primi cinque giri, per Fabio che riesce a rimanere concentrato e a risalire la classifica. Quarta Top10 consecutiva e sensazioni nel complesso positive in sella alla Ducati Desmosedici GP e 34 punti (P10 nella generale ndr).